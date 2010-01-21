Іракським лікарям дозволять носити зброю

Іракським лікарям дозволять носити при собі зброю, повідомляє Лента.ру з посиланням на Radio Netherlands Worldwide. Відповідний законопроект був розроблений урядом країни з метою забезпечити безпеку медпрацівників.

Приводом для законодавчої ініціативи стали численні скарги лікарів на неправомірні дії з боку родичів пацієнтів, які померли в медустановах. За негласною традицією, в деяких районах країни родичі таких пацієнтів вимагають від лікаря грошової компенсації.

Розроблений урядом Іраку законопроект визначає міру покарання для осіб, які вчинили такі правопорушення. Зокрема, їм загрожує тюремне ув’язнення до трьох років або штраф у розмірі від десяти мільйонів іракських динарів (близько восьми тисяч доларів США).

Крім того, законопроект дозволить лікарям за необхідності працювати протягом семи років після досягнення пенсійного віку (63 роки). Документ також передбачає надання медустановам права на будівництво житла для працівників в безпосередній близькості від місця роботи.

Законопроект, покликаний скоротити виїзд з країни медичних фахівців, а також сприяти їх поверненню з-за кордону, буде розглянутий іракським парламентом.