Завтра відбудеться перепоховання відомих діячів ОУН

22 січня на Личаківському цвинтарі у Львові перепоховають прах відомих діячів ОУН генерал-полковника Миколи Капустянського, інженера Дмитра Андрієвського, інженера Осипа Бойдуника та доктора Якова Маковецького.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомив УНІАН начальник управління внутрішньої політики Львівської ОДА Ігор ОЖИЇВСЬКИЙ, прах діячів ОУН ще у жовтні минулого року було перевезено з Мюнхена (Німеччина) до Львова за кошти української діаспори у Німеччині. Є відповідне рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про перепоховання праху відомих діячів ОУН на полі № 67 («Поле почесних поховань») історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар».

Довідка УНІАН. Микола Капустянський - український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. Один із засновників Українського воєнно-історичного товариства. З 1948 р. — військовий міністр Державного центру УНР в екзилі, член Вищої військової ради.

Дмитро Андрієвський - відомий український політичний діяч і публіцист. З 1940 р. - один з лідерів ОУН під проводом А.Мельника. В 1944 був заарештований гестапо і ув`язнений в концтаборі у Бреці. З 1948 р. член Української Національної Ради. Д.Андрієвський - автор ряду публіцистичних статей, в яких виклав основні засади ідеології націоналізму - "Наша позиція", "Шлях розбудови", "Обставини 30-х років і Провід Українських Націоналістів" та ін.

Осип Бойдуник - український публіцист, політичний діяч, Старшина УГА й Армії УНР. Автор праць "Національний солідаризм", "Українська внутрішня політика", "Сучасний стан визвольної політики".

Яків Маковецький - політичний і громадський діяч, учасник державного відродження Карпатської України, активний діяч ОУН, член Української Національної Ради в екзилі, голова УНР, голова сенату ОУН, керівник Української Служби в Мюнхені.