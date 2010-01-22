Євро до долара впав до найнижчого за півроку рівня

Нове падіння курсу євро щодо долара США відбулося у четвер на світових валютних ринках. Вартість євро склала 1,4092 долара, що стало найнижчим показником з липня 2009 року.

На позиції єдиної європейської валюти негативний вплив чинить посилення фінансової кризи в Греції, де дефіцит держбюджету досяг 12,7 відсотків. Це в чотири рази вище за граничний рівень, встановлений угодами країн-членів зони євро.

У центрі уваги ринків опинилася і ситуація в іншій країні зони євро - Португалії, коли Міжнародний валютний фонд закликав Лісабон "підвищити в поточному році бюджетну дисципліну". В результаті в зоні євро виникло ще одна зона фінансової напруженості, що збільшує ризики в економіці ЄС, відзначають незалежні аналітики.

ІТАР-ТАРС