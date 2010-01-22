Злочинна група намагалася збути 700 кг ртуті

У Донецькій області співробітниками обласного УБОЗ ліквідовано організовану злочинну групу, члени якої намагалися збути велику партію отруйної речовини - 700 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, у 2009 році у відділ з питань боротьби з організованою злочинністю міста Красноармійська надійшла інформація про те, що декілька жителів міста Добропілля намагаються продати велику партію ртуті (дана речовина має 1-й (найвищий) клас небезпеки).

Для того, аби припинити її незаконний збут, правоохоронцями було розроблено низку оперативно-розшукових заходів.

Під час однієї з оперативних закупівель, при передачі частини необхідної суми, всіх учасників організованої злочинної групи було затримано. Ризикнули збути отруйну речовину троє жителів міста Добропілля.

В обласному УВС констатували, що 48-річний організатор злочинної групи, як з`ясувалося, вже мав конфлікти із законом і на момент затримання перебував у розшуку за незаконні операції з металом.

При проведенні семи санкціонованих обшуків правоохоронцями було вилучено 15 ємностей з ртуттю, загальною вагою близько 700 кг.

До даної роботи було залучено працівників МНС і представників служби СЕС, щоб забезпечити контроль за станом екологічної безпеки. Небезпечний вантаж у спеціально обладнаному автомобілі було перевезено на Нікітовський ртутний завод (м.Горлівка) і здано на зберігання. У приміщеннях, де зловмисники зберігали отруйну речовину, проведено дезактивізацію і демеркуризацію.

Учасників організованої злочинної групи заарештовано. Їм пред`явлено звинувачення за частиною 3 ст.321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин).

Слідство триває.