Сьогодні в Полтаві пригощали салом з шампанським

Сьогодні в Полтаві відбулося традиційне свято сала.

Як передає кореспондент УНІАН, в ньому взяли участь полтавські виробники м`ясної продукції. Продаж сала відбувався з 14 торгових точок. Всього на святі було представлено понад 1,5 тонни сала.

Всім охочим тут роздавали сало, яке поливали шампанським. Охочих поласувати цією оригінальною стравою виявилося чимало.

В рамках свята відбувся аукціон - продавали двох смажених поросят. Придбали їх за тисячу гривень кожне. Виручені кошти передали полтавській школі номер 39.