Підбито підсумки різдвяно-новорічного конкурсу "Оберіг"

У Луцьку підбито підсумки VII обласного конкурсу різдвяно-новорічної атрибутики „Оберіг”.

Як передає кореспондент УНІАН, 58 учасників конкурсу старшої і молодшої вікових категорій з Камінь-Каширського, Ківерцівського, Ковельського, Локачинського, Турійського районів та міста Луцька подали понад 70 робіт, при створенні яких виявили глибоке знання народних традицій, творчу фантазію та активність.

Переможцями стали учасники попередніх конкурсів, вихованці зразкового колективу „Житечко” Купичівської ЗОШ Турійського району, керівник якого відома в Україні і світі майстриня-соломникарка Марія КРАВЧУК. Також серед переможців – студенти-п’ятикурсники Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки, педагоги і вихованці мистецьких студій міських і районних позашкільних закладів, а також учні різного віку загальноосвітніх шкіл.

Решту учасників конкурсу відзначили дипломами, подяками, цінними подарунками та призами. Роботи переможців, за умовами конкурсу, поповнять фонди музею та експонуватимуться на виставках.