Погода на завтра: до 22° морозу

Завтра в Україні збережеться морозна погода, місцями невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 27 січня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень на Одещині, місцями на Миколаївщині, Кіровоградщині, Вінниччині та Черкащині невеликий сніг, на півдні Криму мокрий сніг з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, на Прикарпатті, у східних та Запорізькій області місцями 25-30° морозу, вдень 9-14° морозу; на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 1-6° морозу; у Криму вночі 15-20°, вдень 3-8° морозу (на Південному узбережжі вночі 6-8° морозу, вдень 0-3° тепла).

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 9-14° морозу, у столиці вночі 17-19°, вдень близько 10° морозу.