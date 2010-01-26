У Криму відкриють пам'ятні дошки жертвам Голокосту

У Сімферополі у п`ятницю, 29 січня, відбудеться відкриття двох пам`ятних дощок жертвам Голокосту на місцях, де були організовані збірні пункти євреїв і кримчаків перед знищенням.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Добродійному єврейському центрі "Хесед Шимон".

Згідно з повідомленням, відкриття пам`ятних дощок приурочене до Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня.

29 січня 2010 року відбудеться відкриття двох пам`ятних дощок: на довоєнному корпусі медінституту (бульвар Леніна, 5) і на будівлі в психоневрологічному диспансері (вул. Р.Люксембург, 27).

З архівних довідок відомо, що у Сімферополі існувало чотири місця, де гітлерівці створили збірні пункти для євреїв і кримчаків.

У 2009 році у Сімферополі вже було відкрито дві меморіальні дошки: одна - на будівлі факультету фізвиховання ТНУ (колишня будівля "Талмуд Тора" - єврейського релігійного училища); друга - на будівлі Центрального музею Тавриди.

Кошти на створення цих пам`ятних знаків на прохання єврейських і кримчацьких організацій Криму виділив Республіканський комітет АРК у справах національностей і депортованих громадян. "Це свідоцтво того, що у Криму проводиться політика толерантності і поваги до всіх народів півострова. Трагедія одного народу - трагедія всіх кримчан", - наголошується в повідомленні.

У 2005 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою оголосила Міжнародним днем пам`яті жертв Голокосту 27 січня - день звільнення Освенциму радянськими військами в 1945 році. Цей день став Всесвітнім Днем Пам`яті шести мільйонів євреїв, знищених нацистами в період Другої світової війни.