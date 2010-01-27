10 найбільших агропромислових компаній України значно зміцніли

Капіталізація десяти найбільших публічних агропромислових компаній України, акції яких котируються на світових фондових біржах, за рік збільшилася втричі і досягла 3,7 млрд. дол. Про це УНІАН повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Наголошується, що до компаній - лідерів аграрного бізнесу України, які стабільно привертають увагу міжнародних інвесторів, таких як «Миронівський хлібопродукт», «Кернел», «Мрія» і «Астарта», з грудня минулого року приєднався також Луганський холдинг «Агротон», що вийшов на 5-е місце за рівнем капіталізації серед українських публічних компаній в АПК.

Експерти УКАБ відзначають, що у розрізі компаній зростання капіталізації становило від 2 до 8 разів, залежно від корпоративних успіхів, сфери діяльності, а також від глибини попереднього падіння вартості акцій під час світової фінансової кризи.

Як відзначив президент УКАБ Олексій ЛІССІТСА, такі тенденції повністю відповідають прогнозу УКАБ щодо пріоритетної уваги інвесторів при виході з кризи до активів в агропромисловому комплексі. "З іншого боку - нескінченно довго сподіватися виключно на пріоритетність галузі не варто. Основну роль в подальшому підвищенні капіталізації компаній відіграватимуть корпоративні успіхи - оптимізація бізнес-процесів, технологій, підвищення ефективності роботи, переваги щодо рівня виробничих витрат порівняно з конкурентами не лише з України, а й з таких країн, насамперед, як Аргентина і Бразилія ", - додав він.

В УКАБ також відзначають збільшений інтерес українських компаній до залучення інвестицій з-за кордону, в умовах обмеженості фінансових ресурсів в Україні. При цьому експерти УКАБ радять аграрним компаніям дуже зважено підходити як до вибору інвестиційного партнера, так і до обрання інструментарію залучення коштів. Адже, на жаль, деякі великі українські компанії, частково через невдале партнерство, так і не змогли до сьогодні оправитися від кризи і втратили довіру інвесторів.