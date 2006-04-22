Україна може зняти заборону на м`ясо з Польщі

Україна на початку травня може зняти заборону на ввезення м`яса й м`ясопродуктів із Польщі, повідомив кореспонденту УНІАН Головний державний ветеринарний інспектор України Іван БІСЮК.

За його словами, все залежатиме від оперативності проведення переговорів. І.БІСЮК зазначив, що 26 квітня планується провести зустріч заступників ветінспекторів України та Польщі на кордоні, а зараз ветслужби відпрацьовують проект протоколу про подальшу роботу.

Зокрема, І.БІСЮК зазначив, що в української ветслужби є зауваження до польської сторони, оскільки «Польща запускає до себе м`ясо тільки через два пропускні пункти, на яких є ветеринарний контроль, а до нас випускає по всіх пунктах, яких більше 28». Він зазначив, що Ветдепартамент України ставить умову, що на територію нашої країни м`ясо й м`ясна продукція повинні пропускатися тільки через пропускні пункти, на яких здійснюється ветеринарний контроль. «Повинна завозитися тільки продукція, вироблена в Польщі, реекспорт ми не приймаємо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент ветеринарної медицини України 26 березня цього року ввів заборону на імпорт м`яса й м`ясопродуктів із Польщі, Білорусі та Молдови через випадки ввезення з цих країн м`ясної продукції без відповідних ветеринарних документів.

Заступник ветеринарного інспектора Польщі Цезарій БОГУШ заявив, що Україна може на початку травня зняти заборону на ввезення польського м`яса й м`ясопродуктів.