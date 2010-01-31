Через негоду зірвано 19 рейсів на міжобласних маршрутах

Станом на ранок 31 січня через складні погодні умови зірвано 19 рейсів на 19 міжобласних маршрутах з автостанцій ДП «Київпассервіс», а також у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.

За даними міністерства, крім того, станом на сьогоднішній ранок залишається ускладненим проїзд деякими автомобільними дорогами в Донецькій області: автодорога Амросіївка- Комищуваха, Кринички - Успенка, Кумачове - Світлий Луч. На зимовому утриманні доріг працюють 484 механізми та 846 робітників.

За даними міністерства, функціонування залізничного транспорту через складні погодні умови не порушувалось. Працюють штаби залізниць та підприємств всіх рівнів з проведення очистки від снігу та виконання затверджених планів забезпечення безперебійного слідування поїздів та їх безпеки. На зимовому утриманні залізниць задіяні 3783 робітники та 17 одиниць техніки.

Також Мінтранс зазначає, що безпека судноплавства навіть у складних погодних умовах забезпечена, майже всі об’єкти морського та річкового транспорту працюють у штатному режимі, окрім Білгород-Дністровського порту, де введено обмеження по льоду, з обмеженнями також працюють порти Одеса та Скадовськ.