Правоохоронці занепокоєні, що «контрольоване» браконьєрство стало способом збагачення окремих службових осіб Держрибінспекції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, для перевірки стану використання бюджетних коштів, виділених на підтримку галузі і відтворення водних ресурсів, ліцензування і квотування в рибній галузі створено шість робочих груп з організації та контролю заходів щодо відпрацювання рибної галузі в Азово-Чорноморському басейні у складі працівників Департаменту Державної служби боротьби з економічними злочинами МВС України, його територіальних підрозділів та Державної прикордонної служби.

Встановлено, зокрема, що у 2005 році з бюджету Державному департаменту рибного господарства було виділено 106,6 млн. грн. Попередньою перевіркою встановлено, що кошти, виділені державою на закупівлю цінних видів риб у сумі 4,2 млн. грн., використані не за цільовим призначенням.

Під час відпрацювання у рибній галузі викрито 38 корисливих злочинів. До кримінальної відповідальності притягається 26 осіб. Скоєними злочинами державі завдано збитків на суму понад 12 млн. грн.

У Криму порушено кримінальну справу відносно посадовця територіального управління Євпаторійської рибінспекції, яка вимагав та отримав через свого підлеглого хабар у сумі 600 доларів за нескладання адміністративного протоколу і невиконання своїх службових обов`язків щодо контролю за виловом морських живих ресурсів.

У Запорізькій області порушено кримінальну справу відносно старшого державного рибінспектора територіального відділу державного басейного управління охорони водних живих ресурсів і державних інспекторів цього ж відділу, які під час інспектування Азовського моря зупинили приватне судно. При огляді судна вони встановили факт вилову 6 тонн молодої риби (морський бичок і пеленгас), вилов якої заборонено законодавством України. Факт браконьєрства працівниками інспекції задокументований не був і судно відпущено для подальшого проведення промислу.

Порушено кримінальну справу відносно посадових осіб Запорізького територіального відділу Нижньодніпровського Державного басейнового управління охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства, які під час проведення рибоохоронного рейду з припинення фактів браконьєрства по узбережжю Каховського водосховища вилучили у громадянина близько 5 тонн свіжовиловленої риби, склали фіктивні документи про її утилізацію на костну муку і привласнили рибу з метою реалізації на ринку.

У Полтавській області порушено кримінальну справу відносно рибінспекторів Черкаського територіального відділу Середньо-Дніпровського басейнового управління Державної інспекції охорони, відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства, які допустили здійснення лову риби рибалками ЗAT на території заказника загальнодержавного значення. Внаслідок цього було незаконно виловлено 2,3 тонни молодої риби, чим завдано державі збитків на суму 442,2 тис. грн.

У цій же області викрито голову правління ТОВ та його заступника, які склали фіктивний договір про спільну діяльність для отримання ліцензії на промисловий вилов риби з Кременчуцького водосховища і незаконно виловили понад 35 тонн риби, чим завдали державі збитків на суму 3,7 млн. грн.

У Донецькій області в акваторії Азовського моря на відстані 6 км від берега на катері були затримані місцеві жителі, які займались незаконним рибним промислом із застосуванням заборонених знарядь лову. У затриманих вилучено понад 120 метрів сітки та цінні породи риби на суму понад 30 тис. грн. Матеріали направлені до природоохоронної прокуратури Маріуполя для порушення кримінальної справи.

На Дніпропетровщині обласною прокуратурою розслідується порушена за матеріалами УДСБЕЗ кримінальна справа відносно посадових осіб обласної державної інспекції відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства, які зменшили у розрахунках загальну суму збитків, завданих екологічній системі Дніпровського водосховища, і суму компенсаційного збитку, встановленого під час проведення перевірок. Збитки в сумі 2,3 млн. грн. відшкодовано.

Полтавською міжрайонною природоохоронною прокуратурою розслідуються кримінальні справи, порушені за матеріалами ДСБЕЗ за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України відносно посадових осіб ЗАТ. Вони у забороненому місці, використовуючи заборонене знаряддя, незаконно виловили 2250 кг риби. Збитки, завдані рибному господарству України, перевищили 10,2 млн. грн.

На Полтавщині у ході проведення оперативно-розшукових заходів при перевірці ТОВ, основним видом діяльності якого є промислове рибальство, встановлено, що посадові особи цього товариства вносили у податкову звітність завідомо неправдиву інформацію і надавали ці фіктивні дані до місцевої ДПІ, внаслідок чого незаконно отримали пільги по сплаті ПДВ на суму 1,9 млн. грн.

На Донеччині порушено кримінальну справу відносно посадовця державної міжрайонної рибінспекції Азово-Чорноморського узбережжя, який систематично вимагав та отримував хабарі від підлеглих за непроведення контрольних перевірок на закріпленій ділянці акваторії. Додатково порушені та розслідуються відносно цього посадовця ще дві кримінальні справи по службових злочинах, якими завдано збитків держаним інтересам на загальну суму 442 тис. грн.

Загалом упродовж минулого року відносно службових осіб Держрибінспекції порушено 19 кримінальних справ, по яких проходило 14 посадовців, у т.ч. два начальника обласних інспекцій та один заступник начальника обласної інспекції. Цього року порушено 8 кримінальних справ по 11 злочинах у Криму, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Полтавській і Дніпропетровській областях.