У храмі Гроба Господнього в Єрусалимі відбулося чудо сходження Благодатного вогню.

Вогонь зайнявся в печері Гроба Господнього, де знаходиться кам`яне ложе, на якому покоїлося зняте з хреста тіло Спасителя. У момент здійснення чуда в печері перебував лише патріарх Єрусалимський Феофіл.

Патріарх вийшов із печери, несучи лампаду зі Святим вогнем. Віруючі, які стоять в перших рядах, запалюють від нього свої свічки, і вогонь швидко передається від однієї людини до іншої. Багато хто в буквальному розумінні вмивається вогнем, який в перші хвилини має незвичайну властивість - він не опалює.