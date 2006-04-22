Відбулося чудо сходження Благодатного вогню
14:52, 22 квітня 2006Суспільство
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Патріарх вийшов із печери, несучи лампаду зі Святим вогнем
У храмі Гроба Господнього в Єрусалимі відбулося чудо сходження Благодатного вогню.
Вогонь зайнявся в печері Гроба Господнього, де знаходиться кам`яне ложе, на якому покоїлося зняте з хреста тіло Спасителя. У момент здійснення чуда в печері перебував лише патріарх Єрусалимський Феофіл.
Патріарх вийшов із печери, несучи лампаду зі Святим вогнем. Віруючі, які стоять в перших рядах, запалюють від нього свої свічки, і вогонь швидко передається від однієї людини до іншої. Багато хто в буквальному розумінні вмивається вогнем, який в перші хвилини має незвичайну властивість - він не опалює.
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