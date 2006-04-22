У Харкові підірвали Сільпо (фото)

Сьогодні у Харкові у супермаркетах “Сільпо” та ЮСІ, розташованих на житловому масиві “Олексіївка”, пролунали два вибухи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній міліції, внаслідок вибухів, які пролунали майже одночасно, жертв немає, але є постраждалі. Їх відправлено до лікарень.

Повідомлення про вибухи на телефон “02” надійшло об 11.44. Внаслідок вибухів постраждали 14 осіб, серед яких дворічна дитина.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар міської лікарні швидкої допомоги Олександр ЗАЙЦЕВ, усі постраждалі були доправлені у лікарню з травмами середньої та легкої важкості, у деяких – струс мозку. Шестеро із постраждалих після надання медичної допомоги відправлені додому.