ЦВК важко сказати, якими будуть дії в «індивідуальних ситуаціях»

Після прийняття змін до Закону “Про вибори Президента Україн” виборчі комісії залишаться сам-на-сам з можливими проблемами, сказав в інтерв’ю УНІАН заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

“У такій ситуації Центральна виборча комісія і виборчі комісії залишаються сам-на-сам з проблемами, які виникнуть. Я не думаю, що це найкращий спосіб вирішення поточних проблем у виборчому процесі”, - сказав А.МАГЕРА.

За його словами, виборчі комісії будуть працювати так, як їм дозволили законодавці. Також він сподівається, що ніяких зривів під час виборчого процесу не буде, а кандидати у президенти та їхні довірені особи забезпечать своєчасну явку членів виборчкомів і дотримання ними вимог виборчого законодавства.

Коментуючи можливі конфліктні ситуації у виборчкомах у зв’язку із прийнятими змінами, А.МАГЕРА сказав: “Будемо у кожній окремій ситуації розбиратися, що й до чого. Зараз віртуально це важко сказати, як у тій чи іншій ситуації себе поведемо. Мабуть, кожна ситуація може бути індивідуальною, тому треба бути дивитися і всі обставини брати до уваги”.