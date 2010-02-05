У Львові безпритульні отримали змогу проголосувати

Близько 300 безпритульних Львова можуть брати участь у виборах Президента України. У цьому їм посприяв Львівський міський Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, який допоміг безпритульним виготовити чи відновити документи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«У силу можливостей, ми допомагаємо безпритульним людям відновити втрачені документи. Процедура виглядає так: ми намагаємося встановити точну інформацію про особу, яка звернулася до нас. Це ми робимо, опитуючи її, а потім для уточнення надсилаємо запити у різні установи для перевірки наданої особою інформації. Тоді коли вже є всі потрібні дані, ми сприяємо у відновленні паспорта або видаємо документ. А вже маючи документ люди може скористатися своїм конституційним правом брати участь у виборах. З наших клієнтів близько 300 осіб вже мають цю можливість», - розповів УНІАН директор Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян у Львові Олег ФЕДОРЕНКО.

Довідка УНІАН. Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян у Львові веде первинний облік бездомних громадян та створює інформаційний банк даних; видає посвідчення про взяття на облік за формою, затвердженою Мінпраці; сприяє реєстрації переважного місцезнаходження бездомних громадян відповідно до законодавства; здійснює заходи щодо виявлення бездомних громадян, зокрема шляхом спеціалізованої служби соціального патрулювання; проводить за бажанням бездомних надає їм інформаційні, правові та інші консультаційні послуги, а також допомогу у відновленні їх документів, майнових і житлових прав, сприяє працевлаштуванню.

У відділенні нічного перебування бездомних громадян Центру безпритульні можуть отримати нічліг, санітарно-гігієнічні послуги, першу медичну допомогу та інші послуги.