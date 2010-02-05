УНП: на Сумщині працівників примушують голосувати за Януковича

Сумська обласна організація Української народної партії стурбована повідомленнями профспілкових організацій про те, що напередодні другого туру президентських виборів адміністрація найбільшого промислового підприємства Сумщини - машинобудівного наукового виробничого об’єднання ім. Фрунзе - змушує працівників голосувати за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

«За нашими даними, в хід іде не лише залякування можливими звільненнями та «скороченням штату»: на килим до начальників цехів викликають навіть тих, хто не голосував в першому турі і просто наказують піти і проголосувати у другому турі «як потрібно», - повідомив заступник голови обласної організації Української народної партії Віталій ВОЛОЩУК.

За його словами, «вже навіть складені точні списки виборців з числа робітників по кожній дільниці, тож керівництво підприємства точно знатиме, хто і як проголосував». В той же час адміністрація об’єднання запевняє, що це все наклепи і провокації представників профспілок.

В.ВОЛОЩУК зауважив, що «це й не дивно, адже голова наглядової ради СМНВО ім. Фрунзе Володимир ЛУКЯНЕНКО - довірена особа пана ЯНУКОВИЧА і своїх симпатій ніколи не утаємничував». «А злість керманича підприємства і його оточення викликана реакцією на результати першого туру виборів, за підсумками якого Віктор ЯНУКОВИЧ не набрав на заводі і в місті, тої кількості голосів, на яку розраховував: тоді опозиціонер став у Сумах лише третім», - додав він.

Заступник голови обласної організації УНП В.ВОЛОЩУК говорить, що «робітники справді налякані і більшість дійсно планує прийти і проголосувати проти своєї волі, бо кожен боїться втратити роботу».

«Проте ми готові надати правову підтримку і захистити тих людей, які не побояться наказів дирекції і проти кого, можуть застосувати адміністративні «санкції», - додав ВОЛОЩУК.