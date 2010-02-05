УНП: на Сумщині працівників примушують голосувати за Януковича
Повідомила профспілка заводу ім.Фрунзе
Сумська обласна організація Української народної партії стурбована повідомленнями профспілкових організацій про те, що напередодні другого туру президентських виборів адміністрація найбільшого промислового підприємства Сумщини - машинобудівного наукового виробничого об’єднання ім. Фрунзе - змушує працівників голосувати за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.
«За нашими даними, в хід іде не лише залякування можливими звільненнями та «скороченням штату»: на килим до начальників цехів викликають навіть тих, хто не голосував в першому турі і просто наказують піти і проголосувати у другому турі «як потрібно», - повідомив заступник голови обласної організації Української народної партії Віталій ВОЛОЩУК.
За його словами, «вже навіть складені точні списки виборців з числа робітників по кожній дільниці, тож керівництво підприємства точно знатиме, хто і як проголосував». В той же час адміністрація об’єднання запевняє, що це все наклепи і провокації представників профспілок.
В.ВОЛОЩУК зауважив, що «це й не дивно, адже голова наглядової ради СМНВО ім. Фрунзе Володимир ЛУКЯНЕНКО - довірена особа пана ЯНУКОВИЧА і своїх симпатій ніколи не утаємничував». «А злість керманича підприємства і його оточення викликана реакцією на результати першого туру виборів, за підсумками якого Віктор ЯНУКОВИЧ не набрав на заводі і в місті, тої кількості голосів, на яку розраховував: тоді опозиціонер став у Сумах лише третім», - додав він.
Заступник голови обласної організації УНП В.ВОЛОЩУК говорить, що «робітники справді налякані і більшість дійсно планує прийти і проголосувати проти своєї волі, бо кожен боїться втратити роботу».
«Проте ми готові надати правову підтримку і захистити тих людей, які не побояться наказів дирекції і проти кого, можуть застосувати адміністративні «санкції», - додав ВОЛОЩУК.