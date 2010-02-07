Британські метеорологи вибачилися за неправильні прогнози

Метеорологічна служба Великої Британії вибачилася за те, що абсолютно помилилася, пообіцявши британцям на 2009 рік спекотне літо й м`яку зиму. Ці сприятливі прогнози збулися з точністю до навпаки.

Як повідомляє NEWSru, головний науковий експерт служби Джулія СЛІНГО визнала, що синоптики сильно підвели співвітчизників зі своїм прогнозом на минуле літо - сподіваючись на обіцяну вдома спеку багато британців відмовилися від поїздок у відпустку до теплих країн, а потім мокли під холодними дощами.

Не більш вдалим, за словами експерта, став прогноз і на зиму, коли синоптики наполягали на плюсових температурах до тих пір, поки країну не завалило снігом, а річки й озера не вкрилися товстим крижаним панциром.

На виправдання своєї служби Дж.СЛІНГО сказала, що точні прогнози у Великій Британії - справа вельми складна, й британським синоптикам слід брати приклад зі своїх американських колег і давати вірогідність здійснення сезонних прогнозів у відсотках - приміром, передбачати вірогідність дощів у 30 або 40 відсотків.