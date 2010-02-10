Чорновіл: без Луценка міліція не зважилась зупинити "підвоз" у Донецьку

Дивна провокація навколо поліграфкомбінату “Україна” дала формальний поштовх для зняття Луценка, - сказав народний депутат України Тарас Чорновіл кореспондентові УНІАН (див. "У який спосіб Тимошенко не визнаватиме Януковича Президентом").

Міністра внутрішніх справ, "по суті, усунули", після чого зникла можливість контролю на Сході України, де, за даними депутата, відбувався так званий “підвоз”, тобто втручання у вибори, коли робиться поквартирний обхід і громадян змушують чи заохочують їхати на виборчу дільницю.

"Коли люди, підігнавши автобус під якийсь будинок, ішли по квартирах зі списком від виборчої комісії, грюкали у двері до тих, хто не проголосував, і дуже нав’язливо пояснювали, що треба терміново йти на виборчу дільницю, пояснив Т.Чорновіл.

"Тільки міліція могла це зупинити. Зупиняючи ці автобуси, можна було відстежити, хто, крім людей, які їдуть голосувати, перебуває всередині, чи немає там активістів тієї самої ПР, чи відбувається спеціальна “обробка” виборців, чи не вручають їм якісь гроші. Провівши кілька рейдів, таку “підвозку” можна було б зупинити.

А “підвозка” дала на Донбасі неймовірну кількість голосів. Думаю, порядку 20% вдалося мобілізувати такими схемами.

Зупинити це міг тільки Луценко персонально. Без нього міліція на втручання не пішла," - підсумував депутат.