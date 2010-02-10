Правоохоронці: до Києва прибули ще 83 автобуси з мітингувальниками

Сьогодні до Києва для участі в масових акціях Партії регіонів прибули майже 4 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у правоохоронних органах.

Зокрема, з Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Житомирської областей прибули 83 автобуси з 3891 особою.

Як повідомляв УНІАН, прихильники Партії регіонів вже третій день проводять акцію біля Центральної виборчої комісії на підтримку «вибору українського народу».