Правоохоронці: до Києва прибули ще 83 автобуси з мітингувальниками
12:45, 10 лютого 2010Суспільство
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Загалом привезли близько 4 тис. людей
Сьогодні до Києва для участі в масових акціях Партії регіонів прибули майже 4 тис. осіб.
Про це УНІАН повідомили у правоохоронних органах.
Зокрема, з Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Житомирської областей прибули 83 автобуси з 3891 особою.
Як повідомляв УНІАН, прихильники Партії регіонів вже третій день проводять акцію біля Центральної виборчої комісії на підтримку «вибору українського народу».
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