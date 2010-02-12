Газпром не виключає збільшення пропускної спроможності ГТС України

Заступник голови правління ВАТ "Газпром" Валерій ГОЛУБЄВ не виключає, що пропускну спроможність газотранспортної системи України в перспективі буде розширено.

Про це він сказав журналістам у Санкт-Петербурзі, передає РІА “Новости”.

"Її відсоток надійності знижується. Сьогодні занепокоєння у першу чергу - щодо надійності. Друга частина - це вже можливе розширення", - сказав В.ГОЛУБЄВ.

За його словами, плани лідера української Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА активізувати співпрацю з РФ у газотранспортній сфері не позначаться на планах "Газпрому" щодо реалізації морських проектів, зокрема Південного і Північного потоків.

"Думаю, що одне одного не зачіпає. Нові проекти орієнтовані на нових споживачів за новими контрактами"", - відзначив заступник голови правління, додавши, що всі існуючі газопроводи будуть заповнені і "навіть вимагатимуть розширення".

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого п.р. в ефірі телеканалу «Інтер» В.ЯНУКОВИЧ завив, що, вступивши на посаду Президента України, він має намір відновити консорціум з управління ГТС України. «Нам треба повернутися до створення газотранспортного консорціуму. Це вигідніше, ніж будувати нові газотранспортні системи», - сказав він. «Я вноситиму пропозицію щодо створення консорціуму для експлуатації системи (ГТС України – УНІАН) та її реконструкції з метою збільшення об`ємів прокачування газу», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, у разі реалізації його ініціативи, «українська труба здатна прокачувати до Європи до 200 млрд. кубометрів газу на рік».