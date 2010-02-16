У Донецьку горить нічний клуб

У Донецьку підрозділи МНС ліквідовують пожежу в нічному клубі «Вірус».

Як повідомила УНІАН начальник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна СЄДОВА, дзвінок про пожежу в нічному клубі надійшов у підрозділ МНС у Будьоннівському районі Донецька о 6.22 ранку.

«Зараз на ліквідації пожежі працюють 8 автоцистерн. Пожежі присвоєно 2-й номер складності», - сказала І.СЄДОВА.

За її словами, за попередньою інформацією рятувальників, джерело займання знаходилося на другому поверсі будівлі, після чого вогонь перекинувся на покрівлю.

І.СЄДОВА зазначила, що загиблих внаслідок пожежі на даний момент не встановлено, що одну постраждалу рятувальники з будівлі вивели.

Ліквідація пожежі триває.