У Севастополі перебуває делегація Міноборони США

У Севастополі 16-17 лютого перебуває делегація Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки на чолі з помічником заступника міністра оборони США Селестою ВОЛЛАНДЕР.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військо-морських сил України, член делегації обговорили з першим заступником командувача ВМС України віце-адміралом Віктором МАКСИМОВИМ питання українсько-американського військового співробітництва.

За словами В.МАКСИМОВА, ділові та дружні відносини військових флотів України та США розвиваються динамічно та сприяють укріпленню довіри між нашими народами.

Він також подякував американській стороні за багаторічну й плідну співпрацю з Військово-морськими силами України.

С.ВОЛЛАНДЕР, у свою чергу, висловила впевненість, що вони відносини між ВМС України та Міноборони США й надалі розвиватимуться та поглиблюватимуться.

Представники американської військової делегації також відвідали кафедру іноземних мов Академії ВМС ім. П.С. Нахімова, де ознайомились з процесом вивчення курсантами і офіцерами Військово-Морських Сил України іноземних мов.

Завтра делегація Міністерства оборони США відвідає Центр пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС України, де ознайомляться з ходом занять, та огляне водолазну техніку й обладнання, які перебувають на озброєнні українських військових водолазів.

Також члени делегації побувають у Центрі морських операцій ВМС України, зокрема, на флагманському кораблі українського флоту фрегаті «Гетьман Сагайдачний».

Візит американської військової делегації до Севастополя завершиться 17 лютого.

До складу американської делегації також увійшли військовий аташе при Посольстві США в Україні полковник Ричард АНДЕРСОН та військово-морський аташе при Посольстві США в Україні, капітан 2-го рангу Майкл РАХСЕНБЕРГЕР.