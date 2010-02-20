Під час повені можливі проблеми з питною водою

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевняє, що профільні служби столиці тримають на контролі ситуацію щодо якості води у Дніпрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, «якість води у Дніпрі – це питання державного масштабу. Основні рішення по ньому мають прийматися Держводгоспом і рибною інспекцією. Проте ми теж долучилися до вирішення цього питання. Я вже доручив Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій розглянути усі можливі варіанти попередження проблеми”.

Як зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО, у разі необхідності міська служба готова залучити до роботи плавучу насосну станцію «Роса-300», за допомогою якої можна перекачати воду з Десни, де вона чистіша, до Дніпровської водозабірної станції.

“Адже у разі поганої якості води в Київському водосховищі вода береться саме з Десни. Тож кияни можуть не хвилюватися за якість питної води», – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За інформацією Головного управління з питань надзвичайних ситуацій столиці, розглядається також можливість залучення спеціальної техніки – криголому.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні уряду повідомила, що дано доручення Мінпаливенерго, Мінагрополітики, Мінтрансзв’язку, Держводгоспу і Держкомрибгоспу підготувати спільно перелік заходів щодо можливого запобігання наслідкам прогнозованої паводкової стихії з визначенням обсягів і фінансування. Крім того, за її словами, місцевим органам влади буде доручено виконувати положення вже розробленого противопадкового плану заходів.

Вона відзначила, що першочерговими заходами мають стати забезпечення стабільного функціонування водних об`єктів Дніпровського каскаду, а також залучення криголамної техніки для руйнування крижаного покриву на Дніпрі.

Укргідрометцентр не прогнозує навесні повені, яка б значно перевищувала норму.