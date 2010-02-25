СБУ викрила схему хабарів за включення до миротворчого контингенту

У Житомирській області СБУ викрила схему стягування хабарів за включення військових до складу українських миротворчих контингентів.

Як повідомили УНІАН у прес-групі У СБУ в Житомирській області, навесні 2009 року до військовослужбовців розташованих на території Житомирської та Миколаївської областей військових частин “звернувся молодик та запропонував за певну винагороду своє сприяння за позитивне вирішення питання щодо включення їх до складу українського миротворчого контингенту в Косово”. Уточнюється, що декілька офіцерів пристали на таку пропозицію.

Встановлено 7 військовослужбовців, які заплатили хабарнику 13 тис. 820 доларів США, проте оборудка не вдалася й обдурені звернулися до СБУ.

Хабарником виявився старший прапорщик військової служби правопорядку однієї із суміжних з Житомирщиною областей.

За матеріалами Служби безпеки України військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила кримінальну справу стосовно військовослужбовця за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування кримінальної справи встановлюють інші епізоди протиправної діяльності військовослужбовця та причетних до цього осіб.