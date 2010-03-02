Тимошенко доручила Мінфіну збільшити видатки на АПК

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів збільшити видатки з державного бюджету на підтримку агропромислового комплексу.

Про це говориться у розпорядженні Кабміну від 24 лютого 2010 р. № 284-р «Про затвердження плану додаткових заходів з підготовки і проведення комплексу весняно-польових робіт у 2010 р.», опублікованому на сайті парламенту.

Документом доручено внести зміни до щомісячного тимчасового розпису асигнувань державного бюджету на I квартал 2010 р., передбачивши додаткові обсяги витрат Міністерства аграрної політики, виходячи з 1/12 їх обсягів, затверджених на 2009 рік, зокрема, із загального фонду держбюджету за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу - в сумі 214,4 млн. грн. та зі спеціального фонду держбюджету – 1 млрд. 415,1 млн. грн.

Зокрема, на селекцію в тваринництві й птахівництві на підприємствах АПК планується спрямувати 5,1 млн. грн; селекцію в рослинництві - 7,5 млн. грн; фінансову підтримку фермерських господарств - 5 млн. грн; бюджетну тваринницьку дотацію і держпідтримку виробництва продукції рослинництва - 110 млн. грн; фінансову підтримку через механізм здешевлення кредитів - 75 млн. грн; протиепізоотичні заходи і участь в Міжнародному епізоотичному бюро - 11,8 млн. грн; формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, проведення форвардних і заставних закупівель, товарних і фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку – 1,3 млрд. грн.

Крім того, доручено передбачити під час доопрацювання проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" витрати за рахунок загального фонду держбюджету за програмами: фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів - 2 млрд. грн; формування інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільгосптоваровиробників - 1 млрд. грн.; держпідтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - 626 млн. грн.; на операції фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки - 500 млн. грн.; фінансування заходів із захисту, відновлення і підвищення родючості грунтів - 300 млн. грн.