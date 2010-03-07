СевНТУ отримав доступ до 237 електронних наукових журналів Росії

З 1 березня студенти, аспіранти і викладачі Севастопольського національного технічного університету (СевНТУ) одержали повнотекстовий доступ до 237 електронних наукових журналів Росії.

Річну передплату передано в рамках Добродійної акції Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД, повідомив власному кореспондентові УНІАН у РФ прес-секретар фонду Олександр КАЛУГІН.

О.КАЛУГІН повідомив, що до комплекту передплати входять 237 найменувань журналів, що видаються Російською академією наук, науково-дослідними центрами, вишами, комерційними науковими видавництвами. Зокрема, передплата включатиме видання з наступних тем: автоматика і комп`ютерні технології, архітектура і будівництво, інженерія, інформаційні технології, машинобудування, металургія, механіка і технологія, приладобудування, радіотехніка і зв`язок, будівництво і архітектура, транспорт, фізика, хімічні технології, екологія і енергетика.

Доступ до журналів здійснюватиметься через Наукову електронну бібліотеку eLIBRARY.ru — найбільший російський інформаційний портал в галузі науки, технології, медицини і освіти.

Одержати доступ до електронної бібліотеки можна з будь-якого комп`ютера університету.

Аналогічну передплату також одержали провідні технічні вузи з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Росії.