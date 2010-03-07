У двох областях залишаються підтопленими 83 будинки та 477 садиб
10:18, 07 березня 2010Суспільство
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Повідомлення з Херсона і Дніпропетровська
У Херсонській та Дніпропетровській областях залишаються підтопленими 83 житлові будинки та 477 садиб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Зокрема, на Херсонщині у воді знаходяться 76 будинків і 292 садиби, на Дніпропетровщині - 7 будинків та 185 садиб.
До ліквідації підтоплень від Держводгоспу, комунальних служб і МНС залучено 100 осіб та 33 одиниці техніки, у тому числі 45 рятувальників із 22-ма одиницями техніки.
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