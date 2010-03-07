У двох областях залишаються підтопленими 83 будинки та 477 садиб

У Херсонській та Дніпропетровській областях залишаються підтопленими 83 житлові будинки та 477 садиб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, на Херсонщині у воді знаходяться 76 будинків і 292 садиби, на Дніпропетровщині - 7 будинків та 185 садиб.

До ліквідації підтоплень від Держводгоспу, комунальних служб і МНС залучено 100 осіб та 33 одиниці техніки, у тому числі 45 рятувальників із 22-ма одиницями техніки.