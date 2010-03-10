Нацбанк знизив ставки рефінансування за кредитами овернайт

Національний банк України знизив ставки рефінансування за кредитами овернайт.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку № 14-101/999-3527, текст якої має УНІАН.

Кредити овернайт під забезпечення (державними облігаціями України) Нацбанк буде видавати з 10 березня 2010 року під 12,5% річних (попередня ставка - 15,5%), без забезпечення (бланкові) - під 13,5% (попередня ставка - 17% ).

Як повідомляв УНІАН, обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків у січні ц.р. становив 1,4 млрд. грн. за середньозваженою ставкою 13,1% річних.

У лютому ц.р. обсяг операцій з рефінансування становив 1,6 млрд. грн. (з початку року - на 3 млрд. грн.).

У 2009 році обсяг виданих НБУ кредитів комерційним банкам та іншим позичальникам збільшився на 22% і на 1 січня 2010 року становив 74,025 млрд. грн.