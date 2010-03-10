Кабмін вирішив знизити доходність облігацій ДП «Антонов»

Кабінет міністрів України вирішив знизити доходність облігацій серії В на суму 343 млн. грн. держпідприємства «Антонов» з 16,5% до 10% річних.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №322-р від 1 березня 2010 року «Про заходи з фінансового забезпечення серійного виробництва літаків Ан-148», опублікованому на сайті Верховної Ради.

«Міністерству промислової політики, Міністерству фінансів разом із публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» в десятиденний термін вирішити питання про встановлення для державного підприємства «Антонов» процентного доходу за облігаціями серії В, емітованими згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. №476, з розрахунку 10% річних на всі процентні періоди», - йдеться у розпорядженні уряду.

Також Кабмін доручив Міністерству транспорту і зв`язку і держпідприємству «Лізингтехтранс» переглянути суму на закупівлю літаків Ан-148 з урахуванням підвищення витрат на їх виробництво.

Крім того, уряд доручив Міністерству фінансів, Міністерству економіки і Міністерству транспорту і зв`язку передбачити в проекті Держбюджету-2010 кошти для фінансування виробництва 4 літаків Ан-148 настановної серії.