У щорічному рейтингу Forbes 5 українських мільярдерів

Перше місце в списку найбагатших людей світу, який щороку складає журнал Forbes, посів мексиканський медіамагнат Карлос Слім (Carlos Slim). Капітал Сліма Forbes оцінено в 53,5 мільярда доларів. За останні 12 місяців, за оцінкою експертів журналу, Слім став багатшим на 18,5 мільярда доларів.

Карлос Слім, повідомляє CNN, перший з 1994 року лідер списку найбагатших людей світу, який не є громадянином США.

Засновник Microsoft Білл Гейтс - лідер списку 2009 року - змістився на другу позицію. Forbes оцінює багатство Гейтса в 53 мільярди доларів. Порівняно з минулим роком, Гейтс збагатів на 13 мільярдів.

Американський фінансист Воррен Баффет, що очолював список Forbes в 2008 році, займає третє місце. Експерти журналу оцінили статок Баффета в 47 мільярдів доларів. За рік, зазначає Forbes, Баффет збільшив його на 10 мільярдів.

До рейтингу 2010 року Forbes включив 5 мільярдерів з України. Найбагатший серед них, за даними журналу, Ринат Ахметов. Його статок журнал оцінює в 5,2 мільярда доларів, що дозволяє займати 148-е місце в списку найбагатших людей світу порівняно з 397-м (1,8 млрд.) рік тому. Віктор Пінчук додав у грошах (3,1 млрд. при 2,6 рік тому), але знизився щодо місця - 307-е проти 246-го. У Ігоря Коломойського тепер 2 млрд., а не 1,2 як раніше, місце 488-е замість 601-го. Геннадій Боголюбов додав за рік 0,6 млрд. капіталу і 55 рядків у рейтингу. Костянтин Жеваго в торішньому рейтингу не значився.

В цілому, зазначає Forbes, 2009 рік був вдалим часом для примноження капіталів. Список мільярдерів за останні 12 місяців поповнився 218 новими членами, 62 з яких - жителі Азії.

Станом на березень 2010 року, Forbes налічив у світі 1011 осіб із капіталом в мільярд доларів і вище, зазначає Лента.ру. Найбільш успішно, пише журнал, справи торік ішли у людей, які займають верхні 10 рядків списку. 2009 року сукупне багатство 10 найбагатших людей миру становило 254 мільярди доларів, а в 2010-му зросло до 342 мільярдів доларів.