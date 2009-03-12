У списку Forbes четверо громадян України

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс знову на чолі списку найбагатших людей планети , який щороку складає журнал Forbes.

За підрахунками Forbes, капітал Гейтса цього року склав 40 мільярдів доларів, що на 18 мільярдів менше, ніж результат, зафіксований роком раніше.

На друге місце в списку спустився №1 минулого року - американський фінансист Воррен Баффет, чий доробок зменшився на 25 мільярдів доларів і склав за підсумками року 37 мільярдів.

Замикає трійку найбагатших людей планети мексиканський медіамагнат Карлос Слім із 35 мільярдами доларів.

Більше за все мільярдерів, як випливає із списку Forbes, було зареєстровано в Нью-Йорку - 55 чоловік. Торік, нагадує Лента.ру, перше місце за цим показником дісталося Москві, де тоді жили 74 мільярдери – тепер залишилося 27.

Найбільш “рейтинговий” мільярдер в Україні – Віктор Пінчук. 2,6 мільярда ставлять його на 246 сходинку (торік було 5 млрд. і 203-е місце). У Рината Ахметова, за даними американського журналу, від торішніх 7,3 млрд. залишилося 1,8 (397-е місце), у Ігоря Коломойського від 4,2 – 1,2, у Геннадія Боголюбова від 4,0 – 1,1 мільярд доларів (місця в шостій і сьомій сотні).