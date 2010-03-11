Вибухнув автомобіль гендиректора заповідника «Хортиця»

У Запоріжжі при невстановлених обставинах вибухнув автомобіль генерального директора Національного заповідника "Острів Хортиця" Максима ОСТАПЕНКО.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, вибух стався 10 березня близько 19.20 в Орджонікідзевськом районі Запоріжжя - біля будинку, де проживає М.ОСТАПЕНКО.

"За словами самого М.ОСТАПЕНКА, близько 19.20 він почув гучну хлопок, після чого спрацювала сигналізація його автомобіля. Вибігши на вулицю, М.ОСТАПЕНКО побачив, що автомобіль горить, спробував його загасити, але безрезультатно", - повідомили в міліції.

Причина того, що сталося, експертами, які виїжджали на місце події, поки що однозначно не встановлена. Кримінальна справа на даний момент не порушена, оскільки поки що немає підстав кваліфікувати те, що сталося, як підпал чи підрив.

Внаслідок події ніхто не постраждав. За неофіційними даними згорів також припаркований поряд з джипом "Міцубіші" М.ОСТАПЕНКА автомобіль його сусіда.

Сам М.ОСТАПЕНКО не виключає, що те, що сталося, може бути пов`язане з його професійною діяльністю, як і пожежа, яка сталася раніше в його гаражі.

Вирішується питання про порушення за цим фактом кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, Національний заповідник "Острів Хортиця" останнім часом не раз опинявся в епіцентрі скандалів, пов`язаних із захопленнями земельних ділянок на території Хортиці. Сам М.ОСТАПЕНКО зараз проходить у кримінальній справі, порушеній за фактом побиття на Хортиці вершниками двох громадян, які нібито мали намір рибалити на заповідній території.