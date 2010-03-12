Кількість хворих на ниркову недостатність зростає

У Чернігівській області щороку на 10-12 хворих зростає кількість пацієнтів, котрі потребують "штучної нирки". Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління охорони здоров`я Чернігівської облдержадміністрації.

Кількість хворих, яким ставлять діагноз ниркової недостатності, щороку зростає, і сьогодні в обласній лікарні курс підтримуючого лікування постійно проходять 86 жителів Чернігівщини.

За інформацією головного нефролога області Олени ГОРДОЇ, минулого року на забезпечення сеансів гемодіалізу витрачено 4,7 млн. грн. – половина всієї суми за статтею "Медикаменти", що виділялася на обласну лікарню. "Така увага до хворих з нирковою недостатністю була виявлена вперше. Раніше гроші виділялися тільки на діалізатори і розчини, а торік, коли хворі звернулися до обласного керівництва, їм пішли назустріч і додали коштів на перев’язувальні матеріали та гепарин", - пояснила вона.

Лікар також зауважила, що кожного року в лікарню приходить 10-12 нових пацієнтів і витрати на них, незважаючи ні на які труднощі, враховуються. До речі, такий підхід запроваджено не в усіх областях України. В деяких кількість діалізних місць залишають сталою, а хворих записують у чергу.

"Хай ми не на 100% забезпечуємо усім, чим треба, але ми розуміємо, що всі хочуть жити і мають на це право, – зазначила О.ГОРДА. – Той, хто погоджується на лікування – його отримує. Черг у нас немає, апарати "штучна нирка" і персонал працюють у 3-4 зміни".

Гемодіаліз як метод лікування хворих на термінальну ниркову недостатність в обласній лікарні застосовується з 1991 року. Тривалий час діалізна зала працювала на старій вітчизняній апаратурі й практично неочищеній воді. Ситуація покращилась у 2004 році, коли на базі нефрологічного відділення лікарні був створений обласний центр нефрології та гемодіалізу із сучасною імпортною апаратурою та водоочисткою. Сьогодні він розрахований на 40 стаціонарних ліжок і 12 діалізних місць. Торік до цього додалося ще 4 "штучних нирки", які встановили у Прилуках для обслуговування жителів південних районів області. Крім того, цього року у Чернігові у рамках інвестиційного проекту німецької кампанії "Фрезеніус Медікал Кер" (Fresenius Medical Care) має розпочатися будівництво діалізного центру.

11 березня Україна втретє долучається до відзначення Всесвітнього дня нирки.