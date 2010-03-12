Посли Росії, США та Китаю прийшли до МЗС України

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив актуальні питання двосторонніх відносин із послами іноземних держав – США Джоном ТЕФФТОМ, Російської Федерації Михайлом ЗУРАБОВИМ і Китайської Народної Республіки Чжоу ЛІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сьогодні голова відомства прийняв згаданих дипломатів із візитами ввічливості.

У ході бесід керівники дипломатичних представництв привітали К.ГРИЩЕНКА із призначенням на посаду і висловили переконання у подальшому зміцненні співпраці між їхніми країнами та Україною. Також були досягнуті домовленості з послами щодо активізації двосторонніх контактів на різних рівнях взаємодії.