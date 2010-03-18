Львів може залишитися без вуличного освітлення

Через блокування Державним казначейством платіжних доручень КП «Львівсвітло» місто опинилося на грані повного відключення вуличного освітлення, повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

У коментарі УНІАН директор «Львівсвітла» Марина СТРОЄВА повідомила, що підприємство домовилось з енергетиками щодо відтермінування оплати за електроенергію лише на кілька днів.

«Місто на грані відключення від вуличного освітлення. За березень ми заборгували ВАТ «Львівобленерго» 73 тис. грн.», – зауважила М.СТРОЄВА.

За її словами, у Державному казначействі “лежать рахунки на 212 тис. грн. КП «Львівсвітло» ще за минулорічні виконані роботи по вуличному освітленню у районах міста, оплата за новорічну ілюмінацію міста та зовнішнє освітлення шкіл”.

Крім того, М.СТРОЄВА наголосила, що працівники «Львівсвітла» не у повному обсязі отримали зарплату за січень і, відповідно, не можуть отримати грошей за лютий «через блокування рахунків казначейством».