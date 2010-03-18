В Азарова готують до приватизації три банки

Кабінет міністрів України готує до приватизації три банки, які були націоналізовані останнім часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві.

«Ми готуємо до приватизації три банки, які були куплені державою», – сказав С.ТІГІПКО.

Він сказав, що сьогодні в уряді є чітке розуміння того, що гроші з держбюджету, які були вкладені в ці банки, мають бути повернуті державі.

Довідка УНІАН. 10 червня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Міністерство фінансів випустило облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахувало їх до статутних капіталів «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». Зокрема, «Родовід Банк» одержав у капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» – 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

У липні 2009 року Мінфін став власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави в капіталі «Укргазбанку» становила 84,21%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.