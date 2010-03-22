Азарову пропонують "кращий антикризовий захід"

Член президії партії «Єдиний Центр», народний депутат Василь ПЕТЬОВКА закликає уряд передбачити у бюджеті достатньо коштів на реформу житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«У бюджеті на 2010 рік мають бути передбачені кошти на реформу житлово-комунальної галузі. Розмір державних видатків має відповідати рівню проблеми, а не створювати лише імітацію роботи. Кошти, виділені на оновлення комунальної інфраструктури, стануть найкращим антикризовим заходом, оскільки перетворяться на заробітну платню людей та замовлення для українських підприємств», – заявив він, коментуючи перспективи реформування житлово-комунального господарства.

На переконання В.ПЕТЬОВКИ, якщо поставитися до ЖКГ як сфери, одужання якої може оздоровити економіку всієї країни, тоді владі не треба боятися можливих видатків. «Комплексний ремонт комунального господарства - це мільйонні замовлення для металургів, будівельників, машинобування та інших галузей. Крім того, початок таких масштабних робіт гарантує появу десятків тисяч робочих місць, які забезпечать людей стабільною роботою та гідною платою за неї», - наголосив народний депутат.

Представник “Єдиного Центру” впевнений, що владі нарешті потрібно перестати зважати на розмір проблеми і чітко визначити проміжні етапи реформи, виконання яких дасть цілісний позитивний результат. «Ми вже не раз проходили етап написання великих беззмістовних програм щодо реформи ЖКГ. Для того, щоб зрушити з місця цей віз, потрібно розбити проблему на десятки маленьких і визначити відповідального за вирішенням кожної з них. Чіткий календарний план, достатнє фінансування і державний чиновник, який несе відповідальність за дотримання термінів і цільове використання коштів, - ось три складових успіху вирішення проблеми ЖКГ», - сказав він.