Прикордонники виявили в електричці з Росії 53 рукоятки до пістолетів

Працівники Харківського прикордонного загону виявили на державному кордоні в електропоїзді «Валуйки-Тополі», який прямував з Росії в Україну, 53 рукоятки до пістолетів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, рукоятки до пістолета Макарова були виявлені під час огляду електрички в пункті пропуску «Тополі» у Куп’янську.

Контрабанда була схована на радіаторі опалення під сидінням одного з вагонів. Її власником виявився 44-річний житель Луганської області.

Знайдені рукоятки вилучили та передали, як і самого порушника, до Куп’янської митниці.