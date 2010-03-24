Гірник просидів 5 годин у кліті на глибині 217 метрів

У Донецькій області на шахті «Центральна» (ДП «Красноармійськвугілля», м. Димитров) гірник просидів 5 годин у кліті, що застрягла на глибині 217 метрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості з посиланням на голову первинної профспілкової організації шахти «Центральна» Сергія МАЛИШКА. Згідно з повідомленням, минулої ночі на шахтному стволі №2 при спуску третьої зміни в шахту сталося заклинювання людської лівої кліті на горизонті 400 метрів, в якій перебували 24 гірники. Відповідно, друга (права) кліть, в якій перебував один шахтар, зупинилася на позначці 217 метрів. За словами С.МАЛИШКА, з лівої кліті гірники змогли вибратися на шахтний горизонт (гірську виробку), а от шахтар у правій кліті просидів 5 годин, чекаючи свого визволення.

Профспілковий лідер відзначив, що, на щастя, в даній аварійній ситуації ніхто не постраждав.

Зараз ліву кліть підняли на поверхню, проводиться ремонт. Шахту зупинено, ведуться роботи лише з підтримки життєдіяльності підприємства.

С.МАЛИШКО сказав, що до ранку сьогоднішнього дня неполадки мають бути усунені, кліть буде запущена, і шахта ввійде в свій звичайний робочий ритм.