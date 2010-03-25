Путін вважає чинний газовий контракт збалансованим

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що чинний газовий контракт враховує інтереси як України, так і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у Москві.

«Ми не вважаємо, що параметри цього контракту є несправедливими і невигідними», - сказав В. ПУТІН.

За його словами, цей контракт народжувався в муках, через великі скандали і невиправдані витрати для Росії та України, а також для споживачів у Європі.

В. ПУТІН вважає, що в результаті тривалих і дуже важких переговорів сторони знайшли компроміс. Цей компроміс, за його словами, полягає, зокрема, у тому, що Росія переходить на постачання газу Україні за ринковими цінами і в той же час платить ринкову ціну за транзит газу.

«Цей контракт збалансований, він враховує інтереси як України, так і РФ, він визнаний у світі і діє», - сказав В. ПУТІН.

При цьому він звернув увагу, що від виконання цих домовленостей залежить «гарне самопочуття споживачів у Європі, оскільки цей контракт також регулює питання транзиту до європейських країн».

«Ми розуміємо, що той, хто купує, завжди хоче купити дешевше, а той, хто продає, - хоче продати дорожче, але, на наш погляд, цей документ збалансований», - сказав В. ПУТІН.

У той же час він підкреслив, що коли заходить мова про перегляд цін, то виникає питання: «За що»?

«Ми з Миколою Яновичем (АЗАРОВИМ) обговорювали всі ці проблеми,... і домовилися, що у нас немає жодних закритих тем. Але буде правильно, якщо ми будемо розглядати наші відносини у сфері енергетики у комплексі. Ми домовилися, що ці консультації будемо проводити», - сказав В. ПУТІН.

При цьому він запевнив, що у цьому питанні сторони будуть працювати по-партнерськи, однак результати з`являться пізніше.

Як повідомляв УНІАН, на цій же прес-конференції М. АЗАРОВ назвав газові домовленості між двома державами «не дуже справедливими для України», додавши при цьому, що це його особиста думка.