Київміськбуд планує ввести в експлуатацію 22 житлових будинки

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує цього року ввести в експлуатацію 22 житлових будинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«Ми збираємося точно збудувати 22 житлових будинки. 250 тис. кв. м – це той мінімум, який ми беремося ввести в лад цього року. 361 тис. кв. м – це той максимум, до якого ми прагнутимемо», – сказав він.

Така різниця між запланованими показниками викликана тим, що в останній включена регіональна програма будівництва житла.

«Якщо ринок працюватиме в тому режимі, який ми сьогодні спостерігаємо, то мінімум ми забезпечимо. Якщо ринок активно розкриватиметься, тобто буде зростати попит, то ми викинемо нові об`єкти, які будуватимуться і здаватимуться цього року», – уточнив президент «Київміськбуду».

При цьому В.МОЖАР повідомив, що холдинг планує цього року збільшити програму наробітку на 25%. Він уточнив, що програма наробітку включає п`ять об`єктів, будівництво яких компанія почала в Києві.

В.МОЖАР також зазначив, що «Київміськбуд» працює над тим, щоб утримати вартість житла на існуючому рівні. «Останні рік-два ми працюємо над тим, щоб ціна нашої пропозиції на ринку житла не збільшувалася, ведемо активну роботу із заборони зростання цін. Ми все зробимо для того, щоб ціни залишилися стабільними», – сказав він.

При цьому В.МОЖАР додав, що якщо змінюватиметься ринок будматеріалів, буде зростати вартість металу, з`явиться необхідність у зміні рівня заробітної плати, то компанія коригуватиме свої цінові пропозиції.

«Я прогнозую пожвавлення ринку (зростання обсягів продажів – УНІАН) цього року на 50% і, відповідно, зростання ціни на 5-7% до показників минулого року», – сказав він.

За даними президента холдингу, сьогодні обсяг продажів компанії становить 100 квартир на місяць, що відповідає обсягу продажів у докризовий період.