Мережа «Сільпо» посилює системи безпеки в усіх магазинах

Мережа універсамів «Сільпо», що входить до корпорації Fozzy Group, посилює системи безпеки в усіх магазинах по Україні через вибухи в харківських супермаркетах. Про це УНІАН повідомив Денис БОГУШ, PR-директор корпорації Fozzy Group, якій належить мережа «Сільпо».

Він уточнив, що системи безпеки посилюються в усіх мережах корпорації (дискаунтери «Фора», аптеки «Будь здоров», оптові гіпермаркети «Фоззі», гастрономи «Дніпрянка» - УНІАН). Д.БОГУШ додав, що підвищені заходи безпеки діятимуть постійно. «Завжди», - сказав він.

На його думку, решта торгових мереж, що працюють в Україні, також повинна «напружитися» й особливу увагу надати заходам безпеки.

«Це не перший інцидент, і не тільки в наших магазинах - 3 і 19 березня були подібні вибухи. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи розберуться й розшукають винних», - йдеться в прес-релізі Fozzy Group із посиланням на директора мережі «Сільпо» Валерія ВЛАСЕНКА.

Він попросив вибачення в покупців мережі за деякі незручності, пов`язані з підвищеними заходами безпеки в його магазинах. «Просимо поставитися із розумінням до прохань охоронців показати сумки тощо. Це робиться для Вашої безпеки й у Ваших інтересах», - підкреслив В.ВЛАСЕНКО.