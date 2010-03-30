У Вінниці зіткнулися рейсовий автобус і сміттєвоз: 20 потерпілих
11:01, 30 березня 2010Суспільство
2873 0
7 пасажирів з травмами госпіталізовані
У Вінниці в результаті зіткнення сміттєвоза з рейсовим автобусом постраждали 20 людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ у Вінницькій області, ДТП сталась сьогодні вранці. Сміттєвоз "МАЗ" зіткнувся з автобусом "ПАЗ", який перевозив близько 30 пасажирів.
В результаті ДТП 7 пасажирів з травмами госпіталізовані. Ще 13 пасажирам надана перша медична допомога безпосередньо на місці події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter