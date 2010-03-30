Експерт - про «американські гірки» на валютному ринку

Допоки політики не стимулюватимуть внутрішнього виробника, щоб, як у Китаї, виробляти практично все, що необхідно для економіки, доти в Україні буде жорстка залежність від долара. Про це, коментуючи журналістам питання прив’язки курсу гривні до долара, повідомив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«Будь-яка прив’язаність не є позитивом, адже це залежність. Ми завжди прагнули до незалежності, але економічний баланс в Україні свідчить, що, на жаль, в нас більше імпорту, ніж експорту. Країна перестала виробляти: навіть картоплю і помідори ми імпортуємо з восьми країн світу», – наголошує фінансовий експерт.

На думку банкіра, саме через крен імпорту і експорту виникає потреба у великій валютній масі, щоб сплачувати за іноземними контрактами.

У такій непростій ситуації, на переконання Владислава Байраки, щоб стабілізувати українську гривню, необхідно зробити валютний коридор, виходячи з якого підприємці розраховуватимуть свої прибутки.

«І тоді все стабілізується, не буде цих «зигзагів удачі», коли за день курс валюти скаче, як на американських гірках, що зовсім не сприяє розвитку економіки», - зазначив банкір.

За його словами, Банк Кіпру на сьогодні готовий підтримати вітчизняного виробника, надаючи кредити для подальшого розвитку не лише малим та середнім підприємцям, але й великому бізнесу.

«Локомотив української економіки потрібно запускати негайно. І ми чітко розуміємо, що кожна гривня, вкладена сьогодні у розвиток вітчизняного виробництва, підніматиме нашу економіку, зміцнюватиме національну валюту, і вже завтра від цього всі лише виграють», - підкреслив голова правління Банку Кіпру.

Довідка УНІАН. Загальні активи Bank of Cyprus Group оцінюються в 39 мільярдів євро. У 2009 році Банк Кіпру ввійшов до числа семи банків, що отримали найвищу оцінку надійності депозитів «5» за даними незалежного агентства «Кредит-Рейтинг». У цьому рейтингу було представлено 73 банки.

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