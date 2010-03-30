Під час терактів у московському метро загинув житель Севастополя

Під час терактів у московському метро 29 березня загинув житель Севастополя Віктор Гінькут, 1967 року народження.

Його прізвище значиться у списках загиблих під час терактів, розміщених на сайті Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Росії.

У графі “місце реєстрації” вказано місто Севастополь.

Тіло В.Гінькута знаходиться у морзі №2.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у московському метрополітені сталися вибухи на станціях “Лубянка” та “Парк Культури”. Внаслідок вибухів загинули 39 осіб.