Під час терактів у московському метро загинув житель Севастополя
17:59, 30 березня 2010Суспільство
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Дані МНС Росії
Під час терактів у московському метро 29 березня загинув житель Севастополя Віктор Гінькут, 1967 року народження.
Його прізвище значиться у списках загиблих під час терактів, розміщених на сайті Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Росії.
У графі “місце реєстрації” вказано місто Севастополь.
Тіло В.Гінькута знаходиться у морзі №2.
Як повідомляв УНІАН, 29 березня у московському метрополітені сталися вибухи на станціях “Лубянка” та “Парк Культури”. Внаслідок вибухів загинули 39 осіб.
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