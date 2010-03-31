Невідомий у Вашингтоні відкрив вогонь з Калашникова
08:04, 31 березня 2010Суспільство
2671 0
Багато поранених
У південно-східній частині Вашингтона сталася стрілянина, передає столичний підрозділ NBC.
Інцидент стався ввечері у вівторок. За попередніми даними поліції, зловмисники з автомобіля відкрили вогонь по людях. У поліції вважають, що вогонь вівся з автомата Калашникова.
В результаті одна людина загинула на місці, восьмеро одержали вогнепальні поранення. Багато з них перебувають у критичному стані.
Нападники втікли з місця злочину на зеленому седані. Після тривалого переслідування працівникам правоохоронних органів вдалося затримати трьох осіб.
Причини нападу на людей поки не встановлені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter