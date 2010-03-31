Невідомий у Вашингтоні відкрив вогонь з Калашникова

У південно-східній частині Вашингтона сталася стрілянина, передає столичний підрозділ NBC.

Інцидент стався ввечері у вівторок. За попередніми даними поліції, зловмисники з автомобіля відкрили вогонь по людях. У поліції вважають, що вогонь вівся з автомата Калашникова.

В результаті одна людина загинула на місці, восьмеро одержали вогнепальні поранення. Багато з них перебувають у критичному стані.

Нападники втікли з місця злочину на зеленому седані. Після тривалого переслідування працівникам правоохоронних органів вдалося затримати трьох осіб.

Причини нападу на людей поки не встановлені.

Лента.ру