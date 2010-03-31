У Черновецького вирішили зберегти діючі тарифи на квартплату

Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням № 191 від 30 березня 2010 р. продовжила на квітень-грудень цього року діючі з 1 серпня 2009 р. тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій.

Відповідний текст документа оприлюднено на інтернет-порталі муніципальної газети “Хрещатик”.

В розпорядженні йдеться про продовження до кінця поточного року дії розпоряджень КМДА від 31.08.2009 р.: № 978 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” та № 979 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням №1335 від 30 листопада 2009 р. дію вказаних вище розпоряджень №№ 978 та 979 було продовжено на період січень-березень 2010 р.