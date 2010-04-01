Азаров: Україна проводить політику енергетичної незалежності

Україна зацікавлена в активізації співпраці з Казахстаном в енергетичній сфері.

Про це, як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з Діючим головою ОБСЄ – Міністром закордонних справ Республіки Казахстан Канатом САУДАБАЄВИМ.

За його словами, питання диверсифікації джерел поставок природного газу і нафти для України є вкрай актуальним: "Керівництво України реалізовує політику енергетичної збалансованості та незалежності нашої держави".

Зокрема, М.АЗАРОВ бачить великі перспективи у розвитку співпраці України та Казахстану в газовій сфері. "Україна зацікавлена у взаємовигідній співпраці з країною, багатою на енергоресурси", - підкреслив прем`єр-міністр України. При цьому глава уряду додав, що Україна для Казахстану може бути цікавою, як транзитна держава: "У Казахстану можуть бути стратегічні інтереси в плані транзиту казахських товарів через територію України. Ми готові надати казахським вантажоперевізникам привабливі тарифи, створити інші умови".

М.АЗАРОВ вважає, що таке співробітництво в результаті буде ефективним та взаємовигідним.