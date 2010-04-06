На місці вибуху в Ялті знайшли тіло чоловіка

У Ялті під уламками зруйнованої вибухом насосної станції міськводоканалу знайдено тіло загиблого оператора.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в Криму.

Працівники МНС за допомогою шанцевого інструменту і засобів малої механізації проводять розбір завалів. Об 10.20 з-під уламків рятувальники дістали тіло загиблого. За попередніми даними, йому близько 40 років, особа встановлюється. Причина смерті буде встановлена після проведення медекспертизи.

На відстані близько 50 метрів від зруйнованої будівлі насосної станції розташований пологовий будинок. Ударною хвилею в ньому вибило кілька шибок. На щастя, в самому пологовому будинку ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, о 4.15 в Ялті стався вибух в одноповерховій будівлі операторської із запуску насосів чистої води Кримського республіканського підприємства водоканалізаційного господарства Південного берега Криму. Під час аварії в приміщенні знаходився оператор.